Минюст включил "ОВД-Инфо", "Медиазону" и ещё 22 человека в перечень иноагентов

Министерство юстиции РФ заметно расширило перечень иностранных агентов, пополнив его проектами "ОВД-Инфо"* и "Медиазона"**, а также именами 22 граждан.

В списке физлиц представлены: Каткова Вероника Вячеславовна; Карезина Инна Павловна; Кузьмина Людмила Гавриловна; Костылева Полина Владимировна; Лютов Александр Иванович; Жилкин Владимир Владимирович; Жилинский Владимир Александрович; Тихонов Михаил Сергеевич; Пискунов Сергей Евгеньевич; Ковин Виталий Сергеевич; Кильтау Екатерина Викторовна; Любарев Аркадий Ефимович; Гурман Юрий Альбертович; Грезев Александр Викторович; Важенков Артем Валерьевич; Иванова София Юрьевна; Пигалкин Илья Валерьевич; Петров Алексей Викторович; Егоров Владимир; Владимирович; Гусев Андрей Юрьевич; Смирнов Сергей Сергеевич и Верзилов Петр Юрьевич.

Последние двое - учредитель и издатель "Медиазоны". Другие 20 человек - сотрудники движения по наблюдению за выборами "Голос"***.

Включить "Медиазону" в обозначенный реестр предложил Фонд защиты национальных ценностей, который связывают с предпринимателем Евгением Пригожиным. Глава фонда Максим Шугалей также настаивал, что иноагентом следует признать Сергея Смирнова.

Отметим, что "ОВД-Инфо" включили в иной список - реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции иностранного агента. Данный перечень дополнили также АНО "Нижегородский центр немецкой и европейской культуры"**** и Ивановская областная общественная организация "Центр гендерных исследований"*****.

*"ОВД-Инфо" внесено Минюстом РФ в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции иноагента

**"Медиазона" внесена Минюстом РФ в перечень СМИ-иноагентов

****"Голос" включен Минюстом в реестр незарегистрированных объединений-иноагентов

****АНО "Нижегородский центр немецкой и европейской культуры" внесен Минюстом РФ в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции иноагента

*****Ивановская областная общественная организация "Центр гендерных исследований" внесена Минюстом РФ в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции иноагента