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Комиссия при Роскомнадзоре предлагает признать ЛГБТ, радфем и чайлд-фри экстремизмом

фото ЗакС политика Комиссия при Роскомнадзоре предлагает признать ЛГБТ, радфем и чайлд-фри экстремизмом

Руководитель комиссии по защите детей от деструктивного контента при Роскомнадзоре Андрей Цыганов предложил приравнять к экстремизму несколько наиболее опасных, как он считает, идеологий, характерных для современных реалий.

"Всевозможные ЛГБТ-идеологии, радикальный феминизм, все эти фурри [движение поклонников образов антропоморфных животных с чертами человека], чайлд-фри — их, конечно, надо признавать хотя бы экстремизмом, экстремистской идеологией для того, чтобы развязать руки нашим правоприменителям — Роскомнадзору и т. д.", — поделился умозаключениями Цыганов.

Чиновник уверен, что приравнивание обозначенных движений к экстремистским поможет оградить нестабильную детскую психику от тлетворного влияния деструктивного контента, публикуемого в интернете и соцсетях.


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