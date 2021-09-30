Цивилёв попросил Эргашева вернуть петербуржцам возможность вызывать врача через поликлинику

Депутат Заксобрания Петербурга Алексей Цивилёв обратился к курирующему сферу здравоохранения в городе вице-губернатору Олегу Эргашеву с просьбой вернуть петербуржцам возможность вызывать врача на дом не только через голосового помощника по номеру "112", но и "старым" способом - через поликлинику.

С проблемами записи через бота "112" столкнулись пожилые горожане, пожаловавшиеся парламентарию на возникшие неудобства.

"Система, безусловно, может быть полезной для горожан, но не все могут ею пользоваться. Пожилые люди не готовы к техническим новшествам, разговаривать с роботом и читать СМС с подтверждением вызова. Впрочем, вопросы возникают и у их технически подкованных родственников. Так, СМС-сообщение приходит через 2-2,5 часа после вызова. А сам врач - ещё позднее, в том числе и на следующий день. При этом все это время люди остаются в неведении и не имеют возможности связаться с кем-либо, кроме робота", - указал на недочёты системы Цивилёв.

В связи с этим депутат и предложил Эргашеву вернуть петербуржцам возможность вызывать врача по телефонам поликлиник или районного кол-центра.