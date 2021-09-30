Суд признал виновными всех фигурантов дела о пожаре в ТЦ "Зимняя вишня"

Заводский райсуд Кемерово признал виновными всех фигурантов дела о пожаре в торговом центре "Зимняя вишня", информирует РИА "Новости".

Участниками разбирательства являются: гендиректор ООО "Зимняя вишня" Надежда Судденок; технический директор ОАО "Кемеровский кондитерский комбинат" (компания-собственник ТРЦ) Георгий Соболев; гендиректор комбината Юлия Богданова; глава компании "Системный интегратор" Игорь Полозиненко; сотрудник этой же компании, инженер противопожарной системы (по образованию повар) Александр Никитин; сотрудник частного охранного предприятия Сергей Антюшин; начальник караула пожарно-спасательной части № 2 Сергей Генин; начальник службы пожаротушения первого отряда противопожарной службы Андрей Бурсин.

Богдановой, Соболеву и Судденок инкриминируют "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее смерть двух и более лиц" (ч. 3 ст. 238 УК РФ) и "нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц" (ч. 3 ст. 219 УК РФ).

Полозиненко и Никитина обвинили в "нарушении требований пожарной безопасности, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц".

Антюшину вменяется "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее смерть двух и более лиц" (ч. 3 ст. 238 УК РФ). Как полагают следователи, он не привёл в действие систему оповещения о пожаре.

Генину инкриминируют "халатность, повлекшую по неосторожности смерть двух и более лиц" (ч. 3 ст. 293 УК РФ). По версии СК, во время пожара он проигнорировал слова очевидца о более коротком пути на четвёртый этаж, где бушевало пламя, и повёл подчинённых более длинным путём, после чего вынужденно вернулся назад, чем потерял время, которое помогло бы спасти людей.

Бурсину вменяют халатность (ч. 3 ст. 293 УК РФ). Следствие полагает, что он не организовал управление силами и средствами пожарно-спасательного гарнизона на месте инцидента, а также "не организовал надлежащим образом проведение разведки пожара", ввиду чего погибли люди.

Ранее для фигурантов разбирательства запросили сроки от 5 до 14,5 года колонии.

Пожар в ТЦ "Зимняя вишня" вспыхнул 25 марта 2018 года, погибли 60 человек, большинство из них – дети.