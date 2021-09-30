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Россия третий день подряд бьёт рекорд по количеству COVID-смертей: за сутки скончались 867 человек

фото ЗакС политика Россия третий день подряд бьёт рекорд по количеству COVID-смертей: за сутки скончались 867 человек

За минувшие 24 часа коронавирусная инфекция стала причиной смерти 867 человек - это новый рекорд для России.

Днём ранее, 29 сентября, в оперштабе отчитались о гибели 857 COVID-заражённых, ещё раньше, 28 числа, их было 852.

В Петербурге за последние сутки от болезни умерли 56 пациентов (29 сентября - 60), в Москве - 62 (65 накануне).

Параллельно растёт общая заболеваемость ковидом: зафиксировано 23 888 новых случаев против 22 430 днём ранее. В Северной столице заразились ещё 2077 жителей, в Москве - 3988.

Всего с начала пандемии коронавирус подхватили 7 511 026 россиян, скончались - 207 255 граждан.


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