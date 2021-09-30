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Новости 13:51

Песков объявил о выходе Путина из самоизоляции, уточнив, что президент по-прежнему продолжит работать удалённо

фото ЗакС политика Песков объявил о выходе Путина из самоизоляции, уточнив, что президент по-прежнему продолжит работать удалённо

Владимир Путин вышел из режима временной самоизоляции, проинформировал журналистов кремлёвский пресс-секретарь Дмитрий Песков в ходе ежедневного брифинга. При этом встречи президент предпочитает проводить дистанционно, в видеоформате.

"Да, продолжает [работать] в обычном режиме. Но большая часть мероприятий идет по видеоконференцсвязи. Вчера было исключение — встреча с [президентом Турции Тайипом] Эрдоганом", — отчитался Песков.

Поскольку в стране по-прежнему остаётся напряжённой эпидемическая обстановка, в отношении Путина применяются особые меры предосторожности, добавил его пресс-секретарь.

"Но эта система очень гибкая, самоизоляция не ограничивает его работу. Дистанционный режим на всю жизнь с нами останется. Это удобно и экономит время", — заключил Песков.

Путин ушёл на самоизоляцию две недели назад: по его словам, к соответствующему решению его подтолкнула заболеваемость COVID-19 среди подчинённых - заразились около 30 человек.

Фото: пресс-служба Кремля


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