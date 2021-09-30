           
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 14:19

"Гражданину СССР" из Архангельской области дали условный срок по делу об экстремизме

фото ЗакС политика "Гражданину СССР" из Архангельской области дали условный срок по делу об экстремизме

Суд в Архангельской области приговорил 53-летнего жителя посёлка Удимский Котласского района Андриана Николаева к 2,5 года условного срока за публичное разжигание ненависти и вражды (ч. 1 ст. 282 УК РФ), информирует пресс-служба Следственного комитета по региону.

Кроме того, Николаеву запретили в течение двух лет оставлять записи в интернете.

Николаев уверен, что является "начальником народного комиссариата внутренних дел по Архангельской области" и "председателем исполнительного комитета Архангельской области". Российскую Федерацию он не признаёт и считает себя "гражданином СССР".

Дело в отношении Николаева возбудили в 2020 году: в его заметках в "ВКонтакте" следователи узрели агрессию и "эмоциональные оценки" группы лиц по признакам национальности и их отношения к религии.

Личное мнение Николаева уже не единожды доводило его до суда: ранее его привлекали к административной ответственности за аналогичные правонарушения. 

Также Росфинмониторинг внёс мужчину в реестр террористов и экстремистов (№ 7528).


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.




Новости30 сентября
Смотреть предыдущие новости →

Тревожный телефон по
муниципальной коррупции:
+7 (812) 331-71-80

Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама
  • © ZakS.Ru, 2002—2021. Все права защищены.
    При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
  • Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
  • Учредитель: ООО "Медиа.С-Пб".
    Главный редактор: Гончарова Н.С.
    +7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru