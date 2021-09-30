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Горсовет отказался назначить мэром Мурманска кандидатку от "Единой России" Ольгу Дзюбу

фото ЗакС политика Горсовет отказался назначить мэром Мурманска кандидатку от "Единой России" Ольгу Дзюбу

Горсовет Мурманска большинством голосов отклонил кандидатуру бывшего министра образования Мурманской области, депутата Ольги Дзюбы на пост главы города, сообщается на сайте регионального парламента. 

Дзюба была единственной кандидаткой на должность главы Мурманска, ее выдвинула "Единая Россия". Временно исполнять обязанности мэра будет замглавы горсовета Татьяна Прямикова.

С августа главой Мурманска был Михаил Белошеев. На этом посту он сменил Андрея Сысоева: за его отставку депутаты проголосовали 23 августа. Сысоев говорил, что решил целиком посвятить себя "реализации важных для города проектов".

 


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