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Новости 18:04

Следком подготовил книгу о расстреле царской семьи с предисловием Бастрыкина

фото ЗакС политика Следком подготовил книгу о расстреле царской семьи с предисловием Бастрыкина

Следственный комитет выпустил книгу о казне семьи бывшего российского императора Николая Романова в 1918 году. Предисловие написал глава СК Александр Бастрыкин.

"Общий комплекс документов, использованных в данном издании, охватил архивные собрания разной государственной принадлежности и различного статуса; причем были найдены новые, не публиковавшиеся ранее, документы", - цитирует Бастрыкина пресс-служба комитета.

Первый том книги уже опубликован на сайте СК. В нем рассказывается о принятии решения о казне, подготовке к ней, самом расстреле и "попытках сокрытия останков царской семьи".

Следующие два тома посвящены следственной работе 1918-1924, начала 1990-х и более поздних годов. В последний раз СК возобновил уголовное дело об убийстве Николая II в 2015 году.

"Научно-технический прогресс позволил провести уникальные судебные экспертизы, в том числе медико-криминалистические (антропологические). Большую роль сыграла работа картографов, благодаря которой были воссозданы 3D-модели расстрельной комнаты и схемы Коптяковской дороги", - заявили в СК.


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