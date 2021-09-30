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Новости 30 сентября, 19:58

Правительство хочет продлить заморозку накопительной части пенсии еще на год

фото ЗакС политика Правительство хочет продлить заморозку накопительной части пенсии еще на год

Правительство внесло в Госдуму законопроект, который продлевает мораторий на формирование накопительной части пенсии еще на год, до 2024 года, документ опубликован на сайте нижней палаты парламента.

В финансово-экономическом обосновании кабмин указал, что эта мера приведет к уменьшению трансфера из федерального бюджета в бюджет Пенсионного фонда на 772,9 млрд рублей. До этого заморозка должна была продлиться до 2023 года.

Накопительная часть пенсии в России заморожена с 2014 года, изначально ее ввели как временную меру. Те взносы, которые работадатели переводят за сотрудника в Пенсионный фонд, идут в страховую часть, на выплаты нынешним пенсионерам. До этого граждане могли сами решать, куда направить деньги: на формирование накоплений или передать в страховую часть. 


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