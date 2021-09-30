Астахова заменила Астахову на посту главы МО "Сенной округ"

Новым руководителем муниципального совета МО "Сенной округ" стала жена сына экс-главы округа, а теперь депутата Законодательного собрания Наталии Астаховой Анна Астахова, сообщила бывшая глава в Instagram.

Кроме Астаховой на должность главы претендовала депутат Нианель Забелинская, но совет единогласно избрал родственницу бывшего руководителя.

"Буду помогать ей налаживать отношения с разными людьми, делиться знаниями и опытом. Признаюсь, меня, конечно, очень сильно смущало, что она моя невестка. Но у Ани есть лидерские качества, в ней есть стержень, она быстро ориентируется, принимает решения и точно не будет равнодушной. Поэтому я, несмотря на то, что Аня моя невестка, поддерживаю ее кандидатуру", - говорится в публикации Астаховой.

Анна Астахова работает в МО "Сенной округ" с 18 лет. Она начала с должности специалиста II категории. В 2019 году Анну Астахову избрали депутатом совета от "Единой России".

Наталия Астахова возглавляла округ с 2007 года. В сентябре 2021 года она победила на выборах депутатов Законодательного собрания как кандидат партии "Единая Россия" по избирательному округу № 1.

Константин Леньков