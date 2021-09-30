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Муниципал 30 сентября, 21:28

Астахова заменила Астахову на посту главы МО "Сенной округ"

фото ЗакС политика Астахова заменила Астахову на посту главы МО "Сенной округ"

Новым руководителем муниципального совета МО "Сенной округ" стала жена сына экс-главы округа, а теперь депутата Законодательного собрания Наталии Астаховой Анна Астахова, сообщила бывшая глава в  Instagram

Кроме Астаховой на должность главы претендовала депутат Нианель Забелинская, но совет единогласно избрал родственницу бывшего руководителя. 

"Буду помогать ей налаживать отношения с разными людьми, делиться знаниями и опытом. Признаюсь, меня, конечно, очень сильно смущало, что она моя невестка. Но у Ани есть лидерские качества, в ней есть стержень, она быстро ориентируется, принимает решения и точно не будет равнодушной. Поэтому я, несмотря на то, что Аня моя невестка, поддерживаю ее кандидатуру", - говорится в публикации Астаховой. 

Анна Астахова работает в МО "Сенной округ" с 18 лет. Она начала с должности специалиста II категории. В 2019 году Анну Астахову избрали депутатом совета от "Единой России". 

Наталия Астахова возглавляла округ с 2007 года. В сентябре 2021 года она победила на выборах депутатов Законодательного собрания как кандидат партии "Единая Россия" по избирательному округу № 1. 

Константин Леньков


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Астахова Анна Александровна
Упоминаемые персоны
Астахова Анна Александровна 
Астахова Наталия Владимировна 

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