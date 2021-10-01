           
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 9:31

В здание правительства Мурманской области бросили бутылки с зажигательной смесью

фото ЗакС политика В здание правительства Мурманской области бросили бутылки с зажигательной смесью

В Мурманске неизвестный кинул две бутылки с зажигательной смесью в двери здания областного правительства, передает "Новая газета" со ссылкой на местное управление Росгвардии.

На записи с камер наблюдения видно, как человек кидает в здание предмет, и после этого рядом с объективами камер вспыхивает пламя. Телеграм-канал "Мурманск инсайд" пишет, что в тот момент ряд чиновников еще оставались в рабочих кабинетах. По предварительным данным, пострадал охранник.

По словам представителей службы, экипажи Росгвардии переведены на усиленный режим работы, подозреваемого пока ищут. У здания мурманского правительства выставлены наряды вневедомственной охраны.

 


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.




Новости1 октября
Смотреть предыдущие новости →

Тревожный телефон по
муниципальной коррупции:
+7 (812) 331-71-80

Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама
  • © ZakS.Ru, 2002—2021. Все права защищены.
    При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
  • Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
  • Учредитель: ООО "Медиа.С-Пб".
    Главный редактор: Гончарова Н.С.
    +7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru