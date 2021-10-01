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"Люди устали": Беглов назвал недостаточным уровень вакцинации в Петербурге

фото ЗакС политика "Люди устали": Беглов назвал недостаточным уровень вакцинации в Петербурге

Губернатор Петербурга Александр Беглов в эфире телеканала "78" заявил, что нынешнего уровня вакцинации от коронавируса в городе недостаточно для коллективного иммунитета.

По словам Беглова, полностью завершили цикл вакцинации уже более 1,6 млн петербуржцев. Однако, отметил он, из-за того, что коронавирус мутирует, этого недостаточно для популяционного иммунитета.

"Эпидемия COVID-19 продолжается. И будет продолжаться, к сожалению, до тех пор, пока Петербург не сформирует надежную иммунную прослойку", – заявил Беглов.

Он подчеркнул, что специфического лекарства от коронавируса все еще нет, и чтобы снизить риск заражения, нужно носить маски и соблюдать социальную дистанцию. Он снова призвал всех прививаться и соблюдать установленные ограничения.

"Люди от них устали, но ничего другого человечество не придумало", – добавил Беглов.

Накануне, 30 сентября, в Петербурге было зафиксировано более 2 тысяч новых случаев COVID-19. За сутки в больницы госпитализировали 484 человек. 

 


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