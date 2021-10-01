Антирекорд по количеству смертей от COVID-19 в России обновлен в четвертый раз подряд

В России в четвертый раз подряд установлен антирекорд по числу летальных исходов от коронавируса за сутки. 1 октября оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции сообщил, что в статистику внесли еще 887 смертей от инфекции.

Таким образом, по официальным данным, от коронавируса умерли 208 142 россиянина. Из них 21 909 — в Петербурге.

Всего за последние сутки в России выявлено 24 522 новых случая заражения. Нарастающим итогом за время эпидемии зафиксировано 7 535 548 случаев COVID-19.

В Петербурге заболел еще 2 281 человек. Это максимальное значение с 30 января, заболеваемость в городе продолжает расти. В Москве, где выявлено больше всего случаев заболевания с марта 2020 года, коронавирусом заразились еще 3 993 человека, в Подмосковье — 1 339.