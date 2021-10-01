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ЕСПЧ признал слишком долгое рассмотрение жалоб Шестуна на арест нарушением его прав

фото ЗакС политика ЕСПЧ признал слишком долгое рассмотрение жалоб Шестуна на арест нарушением его прав

Европейский суд по правам человека признал незаконным затягивание рассмотрений апелляций бывшего главы Серпуховского района Подмосковья Александра Шестуна на продление ему ареста российскими судами, документ опубликован на сайте суда.

ЕСПЧ подтвердил, что это нарушает две статьи Европейской конвенции о правах человека: 4 (запрет рабства и принудительного труда) и 5 (право на свободу и личную неприкосновенность). В жалобе упоминалось три эпизода, когда суды затягивали рассмотрение жалоб Шестуна на продление ареса. ЕСПЧ присудил экс-чиновнику компенсацию в 500 евро.

Жена Шестуна Юлия напомнила, что в 2018–2020 годах ее супруг неоднократно просил суд перевести его из СИЗО под домашний арест, но суды рассматривали жалобы в слишком длительные сроки и отказывали в пересмотре судебных решений. 

Шестуна приговорили к 15 годам колонии строгого режима, призав виновным в мошенничестве в особо крупном размере. Ему вменяли махинации с участками земли в Подмосковье на посту главы района. Сам он считает свое дело полностью сфабрикованным и связанным с критикой властей.


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