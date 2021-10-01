Беглов и Бельский поздравили петербуржцев с днем пожилых людей

Губернатор Петербурга и спикер Заксобрания Александр Бельский поздравили петербуржцев с Международным днем пожилых людей.

По их словам, к старшему поколению относятся полтора миллиона петербуржцев. Они назвали их "совестью и опорой, хранителями традиций и нравственных ценностей" и заявили, что петербуржцы живут "с чувством огромной благодарности к людям, которые отстояли мир и подарили будущее".

Беглов и Бельский напомнили о расширении мер социальной поддержки ветеранов, о введении бесплатного проезда в электричках для них и работе службы социальных участковых. В числе прочего они упомянули доплаты к пенсии или ежемесячные денежные выплаты блокадникам.

Среди задач Смольного Беглов и Бельский упомянули помощь пенсионерам в продлении "активного долголетия". Они отметили, что в Петербурге для пожилых открываются компьютерные курсы, создаются условия для занятия спортом, работают досуговые отделения и клубы по интересам. Чиновники поблагодарили пенсионеров "за активную жизненную позицию, советы и инициативы, за то, что они всегда рядом" и пожелали им здоровья, добра, бодрости духа и благополучия.