Марина Макарова вошла в комиссию по социальной политике

Дочь лидера петербургских единороссов и бывшего спикера ЗакСа Вячеслава Макарова, экс-замглавы Петроградского района Марина Макарова стала членом комиссии ЗакСа по социальной политике.
Состав органа утвердили на заседании 1 октября. Главой комиссии стал единоросс Александр Ржаненков, много лет возглавлявший аналогичный комитет Смольного.
Также в состав парламентского органа вошли Вячеслав Бороденчик (КПРФ), Борис Вишневский ("Яблоко"), Павел Иткин (ЛДПР), Любовь Менделеева ("Справедливая Россия – За правду") и единороссы Игорь Высоцкий, Елена Киселева, Анастасия Мельникова и Олег Милюта.