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ПЦ "Мемориал"* оштрафовали на 300 тысяч рублей за отсутствие маркировки иноагента в обращении в МИД

фото ЗакС политика ПЦ "Мемориал"* оштрафовали на 300 тысяч рублей за отсутствие маркировки иноагента в обращении в МИД

Тверской райсуд Москвы решил оштрафовать правозащитный центр "Мемориал"* на 300 тысяч рублей за отсутствие метки о статусе иноагента в обращении, направленном в МИД РФ, информирует пресс-служба инстанции.

"Мемориалу" инкриминировали ч. 2 ст. 19.34 КоАП.

В прошлом году правозащитников также штрафовали за отсутствие маркировки иноагента на ресурсах центра. Сумма санкций превышала 5 млн рублей.

"Медиазона"** уточняется, что запрос "Мемориала" в МИД касался дела туркменского блогера Розгельды Чолиева.

*ПЦ "Мемориал" внесён Минюстом РФ в перечень НКО-иноагентов

**"Медиазона" внесена Минюстом РФ в перечень СМИ-иноагентов


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