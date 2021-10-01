Прокуратура занялась разрушающимся объектом культнаследия на проспекте Стачек

Разрушение исторического здания на проспекте Стачек привело к проверке со стороны прокуратуры и последовавших за этим санкций в отношении компании, занимающейся эксплуатацией объекта, информирует пресс-служба ведомства.

Речь идёт о доме Богомолова, который включён в единый государственный реестр объектов культурного наследия регионального значения. Он находится по адресу: проспект Стачек, 50.

Проведённая прокуратурой проверка выявила разрушение здания: на нём отслаивается и падает с фасада штукатурка и лепнина, окна выбиты.

В адрес руководителя эксплуатирующей организации (ООО "Питер") внесено представление.

Материалы прокурорской проверки напралены в контролирующие органы с тем, чтобы виновных в удручающем состоянии исторического дома привлекли к ответственности согласно КоАП РФ.