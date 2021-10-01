Пиотровский: В дом Зингера возвращается старейший городской книжный магазин

Петербургский вице-губернатор Борис Пиотровский пообещал, что Смольный сделает всё возможное для того, чтобы восстановить историческую справедливость и вернуть в дом Зингера старейший городской книжный магазин.

Напомним, что не так давно ЗАО "Зингер", собственник помещений в доме Зингера, обратился с иском в суд с тем, чтобы расторгнуть договор субаренды с ООО "Книжный магазин № 1", собственником магазина "Санкт-Петербургский Дом книги". В пресс-службе "Альфа-Банка", которому принадлежит ЗАО, заявляли, что компания требовала расторжения договоров, потому что считает, что они заключены на невыгодных для арендодателя условиях. Позднее Арбитраж Петербурга признал недействительными заключенные договоры субаренды между ЗАО "Зингер" и ООО "Книжный магазин № 1", в связи с чем компанию попросили освободить помещения.

"Старейший книжный магазин Петербурга в 2019 году отпраздновал столетие. В 1999 году петербургскую сеть выселили под предлогом ремонта из здания на Невском проспекте. После ремонтных работ в исторических помещениях открылся коммерческий книжный, это стало возможно благодаря юридическим уловкам. Сегодня город и "Альфа-Банк" (нынешний владелец помещений) восстанавливают историческую справедливость. В настоящее время мы ждём окончательного решения суда по вопросам легитимности существующих договоров аренды. Открытие городского книжного магазина в знаменитом здании на Невском проспекте станет знаковым событием для города и итогом многолетней работы", - высказался о ситуации Пиотровский у себя в Telegram-канале.

Кроме того, вице-губернатор сообщил, что власти думают учредить единый городской книготорговый холдинг, который бы поддерживал петербургских издателей. Чиновник не исключил также, что в него могут войти и известные отраслевые магазины - к примеру, "Книжная лавка писателей", вернувшаяся в своё историческое помещение на Невском проспекте, 66.

Сотрудникам магазина в доме Зингера пообещали сохранить рабочие места.

Напомним также, что вместо нынешнего арендатора "Альфа-Банк" намерен разместить в здании АО "ТФ Санкт-Петербургский дом книги". Организация принадлежит Смольному и управляет сетью из четырех книжных магазинов. В "Альфа-Банке" сообщали, что городская администрация уже обратилась к ним с просьбой рассмотреть вопрос о передаче помещений на первом и втором этажах в долгосрочную аренду ей.