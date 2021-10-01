Правительство утвердило трассировку высокоскоростной магистрали Москва - Петербург

Российское правительство дало положительное заключение на внесение коррективов в схему территориальной планировки федерального транспорта, включив в неё трассировку железнодорожной высокоскоростной магистрали (ВСМ) между Петербургом и Москвой.

В рамках обозначенного проекта, следует из распоряжения кабинета министров, реконструируют станции Москва-Пассажирская (пропускная способность — 177 пар поездов) и Санкт-Петербург-Главный (240 пар поездов ежесуточно).

Кроме того, согласно плану работ, будут возведены 8 дополнительных станций, которые смогут принять от 96 до 104 пар поездов в сутки: Жаровская (расположена в Тосненском районе Ленобласти), Великий Новгород, Окуловка (и та, и другая находятся в Новгородской области), Выползово, Садва, Логовежь, Новая Тверь (все — в Тверской области), Высоково (Московская область, город Клин).

Наконец, на ВСМ оборудуют три технические станции: Обухово-2 (Петербург), Горки (Новгородская область) и Москва-Техническая.

Железнодорожная магистраль состоит из трёх участков: въезда в Москву, въезда в Петербург и основной трассы между подмосковным Крюково и Обухово. Пролегать ВСМ будет через Тверь и Великий Новгород.

Общая протяжённость трассы составит 629 км, её собираются открыть в 2027 году. Предположительный объём финансирования в проект — 1,7 трлн рублей.