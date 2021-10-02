Лию Ахеджакову вызвали на допрос к следователю из-за спектакля "Первый хлеб"

Актриса Лия Ахеджакова рассказала, что ее вызвали на допрос в Следственный комитета из-за спектакля "Первый хлеб", на который жаловались "Офицеры России", передает "Московский комсомолец".

"Приходил следователь. Меня вызывали на допрос", – сказала Ахеджакова.

Она считает, что те, кто жаловался на спектакль, его словно не видели.

"Я посмотрела в интернете на человека, возглавляющего организацию, которая выдвигает требования. Если бы он даже пришел на спектакль, он бы нашел в нем то, чего искал", – отметила актриса.

"Офицеры России" пожаловались на "Первый хлеб" в Генпрокуратуру в конце июля. По их версии, они якобы получили "многочисленные обращения от ветеранов", которые сочли оскорбительными некоторые сцены из пьесы. Также в организации заявляли о якобы нецензурной лексики и "пропаганде однополой любви". СК организовал проверку.