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Мурашко: Все барьеры для регистрации "Спутник V" в ВОЗ сняты

фото ЗакС политика Мурашко: Все барьеры для регистрации "Спутник V" в ВОЗ сняты

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил в ходе брифинга в Женеве, что все барьеры, которые препятствовали регистрации вакцины от коронавируса "Спутник V" во Всемирной организации здравоохранения, устранены, передает ТАСС.

"Позиция Российской Федерации по поводу продвижения и регистрации российской вакцины "Спутник V" услышана. Мы полностью сняли на сегодняшний день все вопросы", - сказал Мурашко. 

2 октября в Женеве министр встретился с генеральным директором ВОЗ Тедросом Аданомом Гебрейесусом. Они, в частности, обсудили рассмотрение заявки на включение "Спутника V" в список препаратов, рекомендованных ВОЗ для экстренного применения в борьбе с пандемией коронавируса.

Мурашко пояснил, что заявителю еще предстоит подписать ряд документов, представить ряд дополнительных бумаг, это административная процедура.

"На сегодняшний день все барьеры сняты. Поэтому мы не видим сегодня никаких препятствий для дальнейшей работы. И это нам было подтверждено со стороны генерального директора ВОЗ", - заключил министр.

Препарат "Спутник V" стал первой зарегистрированной вакциной от коронавируса: его зарегистрировали в России в августе 2020 года. С января 2021-го в стране началась массовая вакцинация населения.


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