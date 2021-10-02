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Спасатели потушили пожар на катере в Финском заливе, на котором находились мужчина и ребенок

фото ЗакС политика Спасатели потушили пожар на катере в Финском заливе, на котором находились мужчина и ребенок

Пожарные потушили огонь на катере в акватории Финского залива, на котором находились мужчина с ребенком, сообщили в ГУ МЧС по Петербургу. Северо-Западная транспортная прокуратура начала проверку случившегося.

Загорелся шестиметровый деревянный катер на расстоянии порядка 400 метров от берега в Красносельском районе Петербурга, вблизи яхт-клуба Балтиец. По данным спасателей, возгорание произошло в моторном отсеке, а потом огонь перекинулся на остальную часть корабля. 45-летнего мужчину и 13-летнего мальчика извлекли из воды, они не пострадали. Потушенное судно отбуксировали к берегу.

Санкт-Петербургская транспортная  прокуратура проверяет, соблюдалось ли законодательство в сфере безопасности плавания. Пока прокуроры изучают обстоятельства происшествия, взяв ситуацию на контроль.

фото: ГУ МЧС по Петербургу


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