Спасатели потушили пожар на катере в Финском заливе, на котором находились мужчина и ребенок

Пожарные потушили огонь на катере в акватории Финского залива, на котором находились мужчина с ребенком, сообщили в ГУ МЧС по Петербургу. Северо-Западная транспортная прокуратура начала проверку случившегося.

Загорелся шестиметровый деревянный катер на расстоянии порядка 400 метров от берега в Красносельском районе Петербурга, вблизи яхт-клуба Балтиец. По данным спасателей, возгорание произошло в моторном отсеке, а потом огонь перекинулся на остальную часть корабля. 45-летнего мужчину и 13-летнего мальчика извлекли из воды, они не пострадали. Потушенное судно отбуксировали к берегу.

Санкт-Петербургская транспортная прокуратура проверяет, соблюдалось ли законодательство в сфере безопасности плавания. Пока прокуроры изучают обстоятельства происшествия, взяв ситуацию на контроль.

фото: ГУ МЧС по Петербургу