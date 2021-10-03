Упавшая на рельсы на станции метро "Площадь Восстания" петербурженка лишилась ног

Жительница Петербурга, упавшая накануне на рельсы на станции метро "Площадь Восстания", лишилась ног, информирует 78.ru. Инцидент произошёл 2 октября.

Женщина в тяжёлом состоянии была доставлена в Мариинскую больницу, ей ампутировали обе ноги.

Также горожанка заработала закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга и травматический шок. Она пребывает в отделении шоковой реанимации.

Напомним, днём ранее в результате несчастного случая движение на красной ветке петербургской подземки было частично парализовано начиная с 14:45. Поезда ходили только от "Девяткино" до "Площади Ленина" и от "Проспекта Ветеранов" до "Нарвской".

К 15:07 ветка вернулась к привычному режиму работы.