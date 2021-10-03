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Упавшая на рельсы на станции метро "Площадь Восстания" петербурженка лишилась ног

фото ЗакС политика Упавшая на рельсы на станции метро "Площадь Восстания" петербурженка лишилась ног

Жительница Петербурга, упавшая накануне на рельсы на станции метро "Площадь Восстания", лишилась ног, информирует 78.ru. Инцидент произошёл 2 октября.

Женщина в тяжёлом состоянии была доставлена в Мариинскую больницу, ей ампутировали обе ноги.

Также горожанка заработала закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга и травматический шок. Она пребывает в отделении шоковой реанимации.

Напомним, днём ранее в результате несчастного случая движение на красной ветке петербургской подземки было частично парализовано начиная с 14:45. Поезда ходили только от "Девяткино" до "Площади Ленина" и от "Проспекта Ветеранов" до "Нарвской".

К 15:07 ветка вернулась к привычному режиму работы.


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