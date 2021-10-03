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Новости 16:08

В НИИ им. Джанелидзе могут открыть отделение для COVID-больных

фото ЗакС политика В НИИ им. Джанелидзе могут открыть отделение для COVID-больных

В НИИ скорой помощи имени Джанелидзе могут открыть отделение для ковидных больных: соответствующую инициативу уже обсудили руководитель комитета по здравоохранению Петербурга Дмитрий Лисовец и глава института Владимир Мануковский.

На днях Лисовец проинспектировал ход ремонта в отделениях сосудистой хирургии и краткосрочного пребывания в НИИ: беседа о COVID-отделении состоялась как раз во время визита чиновника.

"Обсудил с Владимиром Анатольевичем инициативу руководства института обустроить на последнем, 15-ом этаже здания отделение для коронавирусных больных", — отчитался Лисовец.

НИИ ежедневно принимает порядка 150 пациентов. Иногда вновь прибывшие дают положительные результаты на COVID-19, при этом перевести их в инфекционные стационары не всегда представляется возможным как минимум ввиду их состояния. В связи с этим врачи НИИ вынуждены создавать локальные "красные зоны" на местах.

"Идея размещать их на отдельном этаже в блоке, где сейчас нет других пациентов, выглядит вполне разумной. Правда, для этого в помещениях потребуется провести ремонт", — заключил Лисовец.

В 2022 году в НИИ должны отремонтировать бактериологическую лабораторию, а также обустроить новое отделение ультразвуковой диагностики.


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