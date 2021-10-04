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Выборы 2021

Новости 10:33

"Единой России" удалось сэкономить миллионы рублей на выборах в Госдуму

фото ЗакС политика "Единой России" удалось сэкономить миллионы рублей на выборах в Госдуму

"Единой России" удалось сэкономить 82,7 млн рублей в ходе своей выборной кампании: всего в избирательный фонд партии было собрано 700 млн, из которых потрачено было 617,3 млн рублей, следует из финансового отчёта ЕР, который приводит Центризбирком.

Из всех партий, участвовавших в выборах в Государственную думу, более остальных потратилась ЛДПР, израсходовавшая 698 млн рублей из 701 млн.

Следом за либерал-демократами — ЕР, за ней — "Справедливая Россия – За правду", отчитавшаяся о потраченных 542,6 млн рублей из собранных 549 млн. 

Меньше остальных партий, участвовавших в гонке, удалось собрать КПРФ: из 178,8 млн рублей коммунисты израсходовали 165 млн.

Согласно действующему законодательству, участвовавшие в выборах партии обязаны предоставить полный финансовый отчёт о расходах в течение 30 календарных дней после завершения электорального процесса. Полностью отчиталась пока только ЕР.

Напомним, что на минувших выборах в Госдуму "Единая Россия" набрала 49,82% голосов, заработав таким образом большую часть мандатов.


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