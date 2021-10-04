В Петербурге запустили сервис, отслеживающий передвижение карет скорой помощи

Начиная с 4 октября в Петербурге в тестовом режиме будет работать сервис, позволяющий отслеживать движение карет скорой помощи в случае поступления экстренного вызова, информирует пресс-служба комитета по информатизации и связи.

"Сервис позволяет отслеживать движение машины скорой помощи, прибывающей на экстренный вызов, и заранее планировать мероприятия по встрече бригады скорой помощи — в частности, обеспечить проезд автомобиля скорой помощи и свободный доступ к пациенту, что при необходимости оказания экстренной помощи может спасти жизнь", – пояснили в комитете смысл услуги.

Когда гражданин будет звонить с мобильного телефона по номерам 103 или 112 и сообщать о серьёзной угрозе жизни человека и, как следствие, необходимости экстренного оказания ему срочной медицинской помощи, оператор отправит звонящему SMS-сообщение, в котором будет содержаться ссылка на интерактивную карту, на которой, соответственно, будет отражаться передвижение направленной по адресу бригады.

Ссылка на карту будет активна в течение 10 минут после прибытия машины скорой помощи на место: это поможет определить её местонахождение в случае затруднённого проезда к человеку, которому необходима помощь.