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"Ничего особенного не увидели": В Кремле отозвались о расследовании "Важных историй"* об офшорах чиновников

фото ЗакС политика "Ничего особенного не увидели": В Кремле отозвались о расследовании "Важных историй"* об офшорах чиновников

Кремлёвский пресс-секретарь Дмитрий Песков отозвался об опубликованном Международным консорциумом журналистских расследований (ICIJ) досье, в котором содержится информация об офшорах известных мировых политиков, в том числе - российских.

"Мы не увидели там скрытых богатств. Пока ничего особенного мы не увидели. Единственное, что действительно бросается в глаза, так это демонстрация того, какое государство имеет крупнейшие лакуны — это США. Пока речь идет просто о каких-то таких утверждениях, непонятно на чем основанных. Это, конечно, не повод для проверок", — приводит высказывание Пескова РБК.

Об офшорах, которые могут принадлежать именитым российским политикам и чиновникам написало издание "Важные истории"*. В изыскании, в частности, говорится о заграничных активах людей из ближайшего окружения Владимира Путина.

*"Важные истории" внесены Минюстом РФ в реестр СМИ-иноагентов


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