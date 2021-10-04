Роспотребнадзор: По всей России отменяются массовые мероприятия из-за ситуации с COVID-19

Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова объявила об отмене всех массовых мероприятий в России: причина — осложнившаяся эпидемическая ситуация в стране на фоне пандемии COVID-19, информирует РИА "Новости".

"По массовым мероприятиям — они остановлены во всей стране. Проводятся только в соответствии с постановлением главного государственного санитарного врача в зависимости от тенденции эпидпроцесса", – объявила главный санитарный врач РФ в ходе заседания координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.

В России, добавила Попова, на сегодняшний день не осталось ни одного региона, где было бы разрешено проводить массовые мероприятия с одновременным пребыванием на них более трёх тысяч человек.

"И от тысячи до трех тысяч — всего в двух субъектах. Это особенности эпидпроцесса", – заключила чиновница.

Напомним, в России уже который день растёт заболеваемость COVID-19: только за последние сутки было зафиксировано свыше 25 тысяч новых случаев заражения, скончались при этом 883 человека.