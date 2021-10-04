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Депутаты Госдумы восьмого созыва будут заседать два раза в неделю

фото ЗакС политика Депутаты Госдумы восьмого созыва будут заседать два раза в неделю

Временная депутатская рабочая группа по подготовке первого заседания Госдумы восьмого созыва предложила проводить пленарные заседания два раза в неделю, передает "Интерфакс".

"[Предлагается сделать] график такой, как был в весеннюю: три недели по два пленарных заседания в неделю, потом на неделю работы в округах, и потом три недели подряд пленарных заседаний", - сказал глава рабочей группы Алексанадр Жуков.

В седьмом созыве изначально депутаты заседали три раза в неделю, но из-за эпидемии коронавируса в 2020 году в осеннюю, а потом и весеннюю сессию число дней для заседания сократилось до двух. Жуков также сообщил, что в новом созыве будут работать 32 комитета вместо 26-ти.

Первое заседание Госдумы восьмого созыва назначено на 12 октября.

 


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