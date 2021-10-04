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В Совфеде предложили пенсионерам подрабатывать при нехватке денег на еду

фото ЗакС политика В Совфеде предложили пенсионерам подрабатывать при нехватке денег на еду

Первый зампредседателя комитета Совета Федерации по социальной политике, глава президиума Союза пенсионеров России Валерий Рязанский заявил в разговоре с NEWS.ru, что пенсионерам, которые испытывают финансовые трудности, следует подрабатывать.

Рязанский отметил, что понимает и пенсинеров, и "что такое пенсия в нынешнее время", и что ее, кроме еды, не хватает на лекарства, коммунальные платежи и лечение болезней.

"К большому сожалению, в Российской Федерации такая пенсия", - отметил Рязанский.

По его мнению, причины в низких зарплатах, которые не позволяли пенсионерам заработать большую пенсию или накопить на старость. При этом сенатор считает, что у каждого пенсионера есть какая-то маленькая заначка. Рязанский полагает, что смягчить положение могут только льготы и некоторые социальные надбавки, которые положены пенсионерам и ветеранам.

"Если есть силы и возможности, [то следует] где-то подрабатывать. Чудес никаких не бывает. <...> Только если есть силы устраиваться на какую-то работу, можно обратиться за какой-то разовой материальной помощью, но всё равно она будет разовой", — добавил Рязанский.

Он напомнил, что детям следует помогать пенсионерам в силу нравственных "и даже конституционных обязанностей". По словам Рязанского, пенсия будет индексироваться и осовремениваться, поскольку принят соответствующий закон.

Ранее стало известно, что правительство хочет продлить заморозку накопительной части пенсии до 2024 года.


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