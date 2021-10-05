Петербургский врач заявила о высоком риске постковидного синдрома среди молодых россиян

Наиболее чаще остальных категорий населения с постковидным синдромом сталкиваются молодые жители России, констатировала лаборант-исследователь Лаборатории мозаики аутоиммунитета СПбГУ Варвара Рябкова.

Жалобы на различные осложнения после перенесённого COVID-19 зафиксированы преимущественно у молодых людей, нежели чем у пожилых: в основном они касаются "сбоев" в работе нервной системы.

"Чаще постковид мы видели у тех, кто перенёс болезнь в легкой форме, дома. В основном это молодые люди 30-50 лет. Хотя постковид может коснуться любого", — приводит слова Рябковой ДП.

Переболевшие коронавирусной инфекцией люди среди прочего жалуются на утрату активности и потерю работоспособности, они быстрее устают и часто сталкиваются с таким симптомом, как "туман в голове".

"Снижение памяти, внимания, спутанность мыслей и прочее. Нарушение обоняния: запахи либо совсем не чувствуются, либо они искажаются. Выпадение волос", — заключила петербургский врач.