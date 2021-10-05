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Очередной максимум за эпидемию: число умерших от коронавируса в России за сутки приблизилось к 900

фото ЗакС политика Очередной максимум за эпидемию: число умерших от коронавируса в России за сутки приблизилось к 900

В России в очередной раз обновлен максимум по количеству смертей от коронавируса за сутки, за прошедший день от инфекции умерли 895 россиян, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.

По официальным данным, на 5 октября коронавирус стал причиной смерти 211 696 человек в России. Из них 22 145 — в Петербурге. Больше всего умерших от COVID-19 в Москве: 29 314 человек.

За минувшие сутки выявлено 25 110 новых случаев заражения коронавирусом. Нарастающим итогом за все время эпидемии зарегистрировано 7 637 427 случаев заболевания. В Петербурге заболели 1 894 человека за сутки. В Москве, где наибольшее число заразившихся за все время, выявлено еще 3 827 случая заболевания, в Подмосковье — 1 788.


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