Вишневский не смог отменить итоги выборов по шести УИК

Дзержинский районный суд Петербурга 4 октября отказал в удовлетворении шести исков депутата Заксобрания Бориса Вишневского ("Яблоко") к участковым избирательным комиссиям Центрального района, сообщил ЗАКС.Ру представитель кандидата Павел Шапчиц. На нескольких участках, по мнению "яблочника", допустили нарушения в дни парламентских выборов.

Суд отказал в ходатайствах об изучении книг избирателей и получении записей видеонаблюдения с участков, сославшись на персональные данные, а также не стал запрашивать заключение Центризбиркома.

При рассмотрении иска к УИК № 2234, где в первый день голосования Вишневский лично застал группу подозрительных людей, суд отказал запрашивать книги избирателей, чтобы проверить, кому выдавались бюллетени. Судья Татьяна Матусяк заявила, что не видит в этом смысла. Она предположила, что вероятные "карусельщики" — курсанты, которые растерялись при виде камер. Якобы они не знали, что их нельзя снимать, и не знали, как выйти из этой ситуации.

Судья считает, что предполагаемые "карусельщики" не должны никому представляться, а в случае, если на участке замечены посторонние, то об этом должны были заявить члены избиркома, среди которых есть представители различных политических объединений, что, по ее мнению, должно исключить возможность фальсифицировать выборы.

Вишневский баллотировался в депутаты Государственной думы по 216-му округу и Заксобрание по 2-му, но уступил представителям "Единой России". Оба раза "яблочник" уступил кандидатам от "Единой России", заявив, что победа у него была "украдена". Вишневский прошел в городской парламент по партийному списку вместе с экс-омбудсменом Александром Шишловым. Как и в шестом созыве, фракцию "Яблоко" в ЗакСе представили два человека. Решения районного суда депутат обещал обжаловать в городском.