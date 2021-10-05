Смольный официально отказался от идеи строить наземный выход из метро на Театральную площадь

Власти Петербурга окончательно отказались от идеи строить наземный выход из будущего метро "Театральная" на одноимённую площадь, следует из технической документации к проекту вестибюля станции, который опубликован на портале госзакупок.

В документе указано, что размещения второго выхода "на пересечении улиц Глинки и Декабристов в качестве возможного не рассматривать".

Тендер на разработку проекта получило ООО "ТранспроектИнжиниринг", предложив за свои услуги 7,6 млн рублей. Компания изучит возможность размещения выхода из "Театральной" на участке по адресу: Лермонтовский проспект, 1/44. Там на данный момент располагается Дом быта.

Отметим, что у "Театральной" будет два выхода: первый расположится на углу Лермонтовского проспекта и улицы Декабристов.

О том, что власти Петербурга отбросили идею возводить выход со станции прямо перед Мариинским театром, ещё в сентябре прошлого года заявлял губернатор Александр Беглов.