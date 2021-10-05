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В Петербурге выставили на торги усадьбу графов Шуваловых

фото ЗакС политика В Петербурге выставили на торги усадьбу графов Шуваловых

Усадьба графов Шуваловых в Парголово выставлена на торги: в будущем здание должны переобордовать под мультифункциональное культурное пространство для туристов, проинформировали в Российском аукционном доме.

Торги начнутся 12 ноября. Лот состоит из участка площадью 7,5 гектара и 12 зданий на 14,8 тысячи квадратных метров, пять из которых являются объектами культурного наследия: "Большой дворец", "Малый дворец", "Конный двор", "Дом садовника" и "Туфовая арка".

Сейчас комплексом владеет Всероссийский НИИ токов высокой частоты имени Вологдина. 

Начальная цена лота 366,1 млн рублей. Будущий собственник обязан будет отреставрировать все объекты. На территории усадьбы планируют сделать выставочное пространство, где будут проводить экскурсии. Срок подачи заявок на аукцион – до 8 ноября.


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