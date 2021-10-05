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В Смольном пообещали за три года расселить более 5 тысяч коммуналок

фото ЗакС политика В Смольном пообещали за три года расселить более 5 тысяч коммуналок

За 2022-2024 годы власти Петербурга планируют расселить 5 146 коммунальных квартир, собственники которых дали на это согласие, сообщил на заседании городского правительства 5 октября председатель комитета финансов Алексей Корабельников.

На эти цели зарезервированы 9,6 млрд рублей, уточнил чиновник. В целом на улучшение жилищных условий планируется направить 96 млрд рублей.

Согласно проекту бюджета на 2022 год, представленному на заседании правительства, доходная часть городской казны составит 874,4 млрд рублей, расходная - 918,1 млрд рублей. Дефицит - порядка 44 млрд. В 2024 году собственные доходы должны превысить 1 трлн рублей.


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