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Прокуратура обратилась в суд с иском о блокировке "Мужского государства"

фото ЗакС политика Прокуратура обратилась в суд с иском о блокировке "Мужского государства"

Прокуратура Нижнего Новгорода обратилась с иском в областной суд, требуя запретить и ликвидировать объединение "Мужское государства". Соответствующее заявление обнаружила "Медиазона"* в картотеке дел инстанции.

В числе ответчиков - Владислав Поздняков, Игорь Носов и Дмитрий Губанов. Заинтересованные лица - региональные управления Минюста РФ и Роскомнадзора.

О ситуации уже высказался Поздняков - основатель "Мужского государства".

"Начнем с того, что мне в принципе все равно, я неоднократно ранее заявлял, что уже как год не руковожу этим брендом. Я даже удивлен, что это не сделали куда более ранее", - прокомментировал он. (стиль автора сохранён - прим. ред.)

Отметим, что ультраконсервативное и патриархальное "Мужское государство" известно прежде всего организованной травлей и угрозами в соцсетях в адрес девушек и женщин, а также всех остальных категорий людей, которых они считают "неугодными".

*"Медиазона" внесена Минюстом РФ в перечень СМИ-иноагентов


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