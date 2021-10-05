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Экс-главу МВД Коми приговорили к девяти годам колонии за получение особо крупной взятки

фото ЗакС политика Экс-главу МВД Коми приговорили к девяти годам колонии за получение особо крупной взятки

Городской суд Сыктывкара приговорил бывшего главу управления МВД по Коми Виктора Половникова к девяти годам колонии строгого режима по делу о получении взятки, сообщается на сайте суда.

Половников признан виновным по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере) и ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация преступных средств). Суд установил, что в 2017 году Половников через посредников получил 14 млн рублей за содействие обвиняемому в мошенничестве местному бизнесмену Сергею Ситникову. По версии следствия, за взятку Половников был должен добиться освобождения коммерсанта из СИЗО и исключения из обвинения части о преступлении в составе организованной группы. В итоге меру пресечения бизнесмену изменили на подписку о невыезде.

После этого, установил суд, полицейский легализовал часть средств, — 7,9 млн рублей — купив на эти деньги жилплощадь и земельный участок. Недвижимость оформили на родственника супруги Половникова, который был не в курсе преступных намерений. 

Половников свою вину не признал. Кроме девяти лет колонии, суд назначил ему штраф в 14,5 млн рублей и лишил права занимать должности в правоохранительных органах в течение пяти лет, а также лишил звания генерал-майора полиции. Кроме того, с Половникова взыскали 14 млн рублей в доход государства.


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