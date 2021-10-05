Медведев выдвинул Макарова на место в руководстве фракции "Единая Россия" в Госдуме

Лидер "Единой России" Дмитрий Медведев предложил кандидатуру экс-спикера Заксобрания Петербурга Вячеслава Макарова на должность одного из первых заместителей руководителя фракции "Единая Россия" в Государственной Думе, сообщили ЗАКС.Ру в партии.

Бывший председатель регионального парламента рекомендован на место зама по организационной работе.

"Долгое время он возглавлял очень сложное Законодательное собрание в Петербурге, возглавляет партию в Северной столице, человек, который действительно тоже многое умеет", - заявил Медведев.

В качестве первого зама по законопроектной деятельности предложена кандидатура Дмитрия Вяткина.

Напомним, Макаров был председателем пятого и шестого созывов Заксобрания Петербурга в 2011-2021 годах. Он утверждал, что готов оставаться на этом посту и дальше, однако под давлением партийного руководства и Смольного был вынужден уйти из регионального парламента в федеральный. На выборы в Госдуму он шел под вторым номером петербургского списка "Единой России".