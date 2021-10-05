Facebook грозит оборотный штраф до 10% годовой выручки за неудаление запрещенного контента

Роскомнадзор составил на компанию Facebook протокол за повторное неудаление запрещенного в РФ контента, передает РИА "Новости".

Протокол составлен по ч. 5 ст. 13.41 КоАП. Компании вменили нарушение порядка ограничения доступа к материалам с запрещенным контентом в Facebook и Instagram. При этом компании может грозить оборотный штраф - в размере от 5% до 10% от годовой выручки. Точную сумму определит суд.

14 сентября мировой судья 422-го судебного участка Таганского района Москвы оштрафовала Facebook на 21 млн, Telegram – на 9 млн и Twitter – на 5 млн рублей. На сервисы составили протоколы по ст. 13.41 КоАП (нарушение порядка ограничения доступа к информации, информационным ресурсам, доступ к которым подлежит ограничению).