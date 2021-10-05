Беглов: Документацию о тротуаре у отделения школы №544 должны утвердить в ноябре

Губернатор Петербурга Александр Беглов в ответе на запрос депутата Законодательного собрания от "Единой России" Алексея Макарова сообщил, что застройщик "Сетл Сити" подготовил документацию по планировке территории для размещения тротуаров по 1-му Предпортовому проезду от улицы Костюшко до улицы Галстяна. Комитет по градостроительству и архитектуре уже одобрил бумаги, а правительство города планирует это сделать в ноябре 2021 года, сообщил глава города.

В своем запросе Макаров обратил внимание губернатора на то, что жители Московского района вынуждены идти по проезжей части к дошкольному отделению школы №544 на 1-ом Предпортовом проезде. Там нет тротуара, отметил депутат. Он поинтересовался у Беглова, считает ли он такую ситуацию нормальной и планирует ли дать поручение по строительству пешеходных дорожек на территории.

Губернатор ответил, что в Петербурге быстрые темпы строительства жилья, но низкие - улично-дорожной сети. Это нормой не является, заявил Беглов.

Он добавил, что "Сетл Сити" разрабатывает проектную и рабочую документацию по 1-му Предпортовому проезду. Там планируется сделать тротуар с двух сторон дороги, шириной 2,25 м, написал глава Петербурга. Также, по его информации, предполагается строительство велосипедных дорожек. Тротуар к дошкольному отделению школы №544 сделают после утверждения документации правительством города, уточнил Беглов.