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Новости 18:52

"Единая Россия" выдвинула Володина на пост спикера Госдумы восьмого созыва

фото ЗакС политика "Единая Россия" выдвинула Володина на пост спикера Госдумы восьмого созыва

"Единая Россия" выдвигает спикера Госдумы седьмого созыва Вячеслава Володина на тот же пост в восьмом созыве, передает ТАСС.

Решение было принято на совместном заседании бюро высшего и генерального советов партии. В его ходе был одобрен проект структуры нижней палаты парламента.

На пост вице-спикеров Госдумы единороссы предлагают выдвинуть бывшего детского омбудсмена Анну Кузнецову, главу фракции в седьмом созыве думы Сергея Неверова и Александра Жукова, который был первым вице-спикером.

Ранее стало известно, что бывшего спикера Заксобрания Петербурга Вячеслава Макарова выдвинули на пост одного из первых заместителей руководителя фракции "Единая Россия" в Госдуме.


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