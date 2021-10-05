"Единая Россия" выдвинула Володина на пост спикера Госдумы восьмого созыва

"Единая Россия" выдвигает спикера Госдумы седьмого созыва Вячеслава Володина на тот же пост в восьмом созыве, передает ТАСС.

Решение было принято на совместном заседании бюро высшего и генерального советов партии. В его ходе был одобрен проект структуры нижней палаты парламента.

На пост вице-спикеров Госдумы единороссы предлагают выдвинуть бывшего детского омбудсмена Анну Кузнецову, главу фракции в седьмом созыве думы Сергея Неверова и Александра Жукова, который был первым вице-спикером.

Ранее стало известно, что бывшего спикера Заксобрания Петербурга Вячеслава Макарова выдвинули на пост одного из первых заместителей руководителя фракции "Единая Россия" в Госдуме.