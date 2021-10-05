Фигурант дела "Сети" Иванкин рассказал, что его под пытками заставляли признать вину по делу об убийстве под Рязанью

Фигурант дела "Сети"* Максим Иванкин заявил, что его избивали в больнице при исправительной колонии № 3 во Владимирской области, добиваясь от него явки с повинной по делу об убийстве Артема Дорофеева и Екатерины Левченко под Рязанью, пишет "Новая газета".

Издание опубликовало выдержки из адвокатского опроса Иванкина. Он рассказал, что в больнице его встретили "красные" (активисты из числа заключенных).

"Заключенные стали меня бить по затылку и по почкам… Опознать активистов смогу… Когда с меня требовали подписать заявление, я был за отказ от подписания поставлен на растяжку, и меня били в этом положении…", - сказал Иванкин.

По словам Иванкина, его заставили выучить содержание явки с повинной наизусть, не отпуская спать, пока он дословно ее не перескажет. После этого, рассказывает осужденный, приехал следователь и оформил протокол принятия явки с повинной, Иванкина заставили написать отказ от адвоката по соглашению и отказ от оповещения родственников. После этого его вывозили на место, где, предположительно, были убиты Дорофеев и Левченко, для проверки показаний, затем Иванкину предъявили обвинения по ч. 2 ст. 105 УК РФ (умышленное убийство по предварительному сговору).

Иванкин в начале сентября пропал, о его местонахождении не было известно до последнего времени. Он приговорен к 13 годам колонии по делу "Сети": его, как и других фигурантов, обвиняли в участии в деятельности террористического сообщества.

Дорофеев и Левченко были знакомыми фигурантов дела "Сети". Они пропали в окрестностях Рязани несколько лет назад. Позднее в одном из местных лесов нашли останки девушки.

*Признана террористической организацией и запрещена в России