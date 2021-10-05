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Новости 5 октября, 21:03

Фигурант дела "Сети" Иванкин рассказал, что его под пытками заставляли признать вину по делу об убийстве под Рязанью

фото ЗакС политика Фигурант дела "Сети" Иванкин рассказал, что его под пытками заставляли признать вину по делу об убийстве под Рязанью

Фигурант дела "Сети"* Максим Иванкин заявил, что его избивали в больнице при исправительной колонии № 3 во Владимирской области, добиваясь от него явки с повинной по делу об убийстве Артема Дорофеева и Екатерины Левченко под Рязанью, пишет "Новая газета".

Издание опубликовало выдержки из адвокатского опроса Иванкина. Он рассказал, что в больнице его встретили "красные" (активисты из числа заключенных).

"Заключенные стали меня бить по затылку и по почкам… Опознать активистов смогу… Когда с меня требовали подписать заявление, я был за отказ от подписания поставлен на растяжку, и меня били в этом положении…", - сказал Иванкин.

По словам Иванкина, его заставили выучить содержание явки с повинной наизусть, не отпуская спать, пока он дословно ее не перескажет. После этого, рассказывает осужденный, приехал следователь и оформил протокол принятия явки с повинной, Иванкина заставили написать отказ от адвоката по соглашению и отказ от оповещения родственников. После этого его вывозили на место, где, предположительно, были убиты Дорофеев и Левченко, для проверки показаний, затем Иванкину предъявили обвинения по ч. 2 ст. 105 УК РФ (умышленное убийство по предварительному сговору).

Иванкин в начале сентября пропал, о его местонахождении не было известно до последнего времени. Он приговорен к 13 годам колонии по делу "Сети": его, как и других фигурантов, обвиняли в участии в деятельности террористического сообщества. 

Дорофеев и Левченко были знакомыми фигурантов дела "Сети". Они пропали в окрестностях Рязани несколько лет назад. Позднее в одном из местных лесов нашли останки девушки.

*Признана террористической организацией и запрещена в России


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