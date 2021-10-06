ЗакС окончательно согласился включить дом на Курской улице в список объектов на продажу

Законодательное собрание Петербурга 6 октября приняло в третьем чтении документ о включении принадлежащего Смольному здания по адресу улица Курская, д. 11/72, лит. А в список объектов для продажи.

Соответствующую поправку в закон "О приватизации отдельных зданий, находящихся в казне Санкт-Петербурга" Заксобранию предложил Смольный. За основу документ принял еще шестой созыв ЗакСа.

Площадь дома - 7,5 тысяч квадратных метров. Он расселен и находится в аварийном состоянии.

"Ранее здание являлось многоквартирным домом, расселенным за счет средств бюджета Санкт-Петербурга. Впоследствии назначение здания изменено на нежилое в целях обеспечения его реализации на торгах по законодательству о приватизации. Объектом культурного наследия здание не является", - говорится в пояснительной записке к документу.

Сергей Еремеев