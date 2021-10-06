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ЗакС прекратил полномочия омбудсмена Петербурга Шишлова

фото ЗакС политика ЗакС прекратил полномочия омбудсмена Петербурга Шишлова

Законодательное собрание Петербурга на заседании 6 октября досрочно прекратило полномочия регионального уполномоченного по правам человека Александра Шишлова. Он проработал в этой должности 9,5 лет, а в сентябре стал депутатом городского парламента. 

Шишлов с трибуны поблагодарил своих коллег по аппарату омбудсмена. 

- Мы создали эффективный институт государственной правозащиты, - отметил депутат. 

Он также заявил, что возобновляет членство в партии "Яблоко" и рекомендовал на должность своего преемника руководителя аппарата уполномоченного по правам человека в Петербурге Ольгу Штанникову.

Сергей Еремеев


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