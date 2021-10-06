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В жилом доме в Петербурге взорвался газ

фото ЗакС политика В жилом доме в Петербурге взорвался газ

В жилом доме на Рябовском шоссе в Красногвардейском районе Петербурга взорвался газ, передают "Бумага" и "Фонтанка".

В управлении МЧС по Петербургу сообщили, что около 11:30 6 октября поступило сообщение о пожаре в доме 57 по Рябовскому шоссе. Там в трехкомнатной квартире выгорела кухня на площади 15 кв. м. Спустя полчаса огонь был потушен.

78.ru со ссылкой на источник пишет, что в результате взрыва вынесло стену, два дверных проема и окно. По данным издания, жильца квартиры госпитализировали с ожогами и колото-резаными ранами рук и живота. Жителей соседних квартир эвакуировали.

В "ПетербургГазе" сообщили, что взрыв газа произошел в совмещенном помещении ванной и кухни. По предварительным данным, это случилось из-за нарушения правил эксплуатации газового оборудования. Свою проверку начала прокуратура города.


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