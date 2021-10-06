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Новости 13:58

Экс-омбудсмена Шишлова не захотели включать в комитет по законодательству ЗакСа

фото ЗакС политика Экс-омбудсмена Шишлова не захотели включать в комитет по законодательству ЗакСа

Член фракции "Яблоко", бывший уполномоченный по правам человека в Петербурге 6 октября предложил комиссии ЗакСа по образованию, культуре и науке включить его в состав парламентского комитета по законодательству, сообщил корреспондент ЗАКС.Ру. 

Кандидатуру "яблочника" поддержал только один человек. Вероятно, это был он сам. 

Девять членов комиссии проголосовали за делегирование в комитет члена "Единой России" Любови Егоровой и лидера фракции КПРФ Романа Кононенко. 

Шишлов, представляя свою кандидатуру, подчеркнул, что имеет опыт работы руководителем комитета по образованию и науке. 

- Кроме того, я хочу, чтобы в комитете были представлены все фракции, - заметил "яблочник". 

Единороссы Юрий Авдеев и Елена Рахова заметили, что Шишлов уже состоит в двух постоянных комиссиях, а быть членом трех и более органов ЗакСа нельзя. Кандидат на это заявил, что может покинуть состав комиссии по вопросам законности, если его делегируют в комитет. 

В бюджетно-финансовый комитет ЗакСа комиссия по образованию направила единороссов Авдеева и Рахову.

Сергей Еремеев


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