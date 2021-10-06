Суд изучит видео с заседаний на крыльце МО "Смольнинское"

Смольнинский районный суд Петербурга намерен просмотреть все видеозаписи с заседаний МО "Смольнинское", которые проводились на крыльце муниципалитета с января по апрель 2021 года, сообщил ЗАКС.Ру местный депутат Никита Юферев.

С видео ознакомятся в рамках рассмотрения иска прокуратуры Центрального района к совету МО "Смольнинское". Представители ведомства считают, что муниципальные депутаты не проводили правомочных заседаний больше трех месяцев, что может стать поводом для роспуска совета.

Юферев уточнил, что судье предстоит просмотреть более десяти записей трансляций. По его словам, по ним можно определить, как проходили собрания: присутствовало ли на них необходимое количество депутатов, какие вопросы рассматривали, как осуществлялось голосование и посещали ли их местные жители.

Мундеп отметил, что к рассмотрению иска по существу еще не приступили и предположил, что разбирательство может затянуться вплоть до следующих муниципальных выборах в 2023 году.

- Этот суд будет длится очень долго. При желании, до конца [полномочий] совета хватит времени, - сказал Юферев.

Напомним, муниципалы вынуждены проводить собрания на крыльце, так как здание совета в это время закрыто. Глава МО Григорий Ранков эти заседания не посещает и считает их нелегитимными. После победы оппозиционеров на муниципальных выборах 2019 года в МО "Смольнинское" избранники, подержанные "Умным голосованием", неоднократно пытались сменить председателя Ранкова, но провести голосование каждый раз не получалось из-за отсутствия необходимого количества депутатов для принятия решений.